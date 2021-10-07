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У Києві дитячий самокат зупинив роботу метро: пасажири були замкнені в вагонах (відео)

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 17:23
У Києві дитячий самокат зупинив роботу метро: пасажири були замкнені в вагонах (відео) Самокат зупинив рух метро у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на станції "Театральна" зупинилася робота метро. Річ у тому, що на рейки впав дитячий самокат.

Про це повідомили в пресслужбі Київського метрополітену.

Так, інцидент стався вдень на станції метро "Театральна". Там під час очікування поїзда пасажири на рейки упустили дитячий самокат. Тому довелося зупинити потяги, що курсують червоною лінією.

Окрім того, щоб дістати транспорт, працівникам метрополітену довелося знеструмити контактну рейку.

"Закликаємо пасажирів дотримуватися Правил користування метрополітеном. Особливо важливо не заходити за обмежувальну лінію та триматися за поручень" — розповіли в пресслужбі метрополітену.

Раніше ми повідомляли, що метро на Троєщину все-таки будують.

Також ми писали, що у метро Києва підлітки відзначилися дикою витівкою.

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