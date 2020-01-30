В Киеве в детсадах и магазинах орудовала наглая воровка: фото "героини"

В Киеве поймали воровку, промышлявшую кражей телефонов в детских садах
В Киеве полиция задержала наглую воровку, которая орудовала в магазинах и детских садах. Женщина крала в основном мобильные телефоны и верхнюю одежду. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
Женщину задержали профессионально и быстро сотрудники уголовного розыска Подольского РУ ГУ МВД в городе Киеве. Ранее "героиня" неоднократно задерживалась, а также отбывала наказание за кражи.
На странице в соцсети опубликовали фотографию женщины, которая совершала многочисленные кражи.
Воровку задержала полиция (Киев Оперативный)
Пользователи сети прокомментировали задержание опытной преступницы в комментариях.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)