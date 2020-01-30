В Киеве в детсадах и магазинах орудовала наглая воровка: фото "героини"

В Киеве задержали наглую воровку (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве поймали воровку, промышлявшую кражей телефонов в детских садах

В Киеве полиция задержала наглую воровку, которая орудовала в магазинах и детских садах. Женщина крала в основном мобильные телефоны и верхнюю одежду. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Женщину задержали профессионально и быстро сотрудники уголовного розыска Подольского РУ ГУ МВД в городе Киеве. Ранее "героиня" неоднократно задерживалась, а также отбывала наказание за кражи.

На странице в соцсети опубликовали фотографию женщины, которая совершала многочисленные кражи.

Воровку задержала полиция (Киев Оперативный)

Пользователи сети прокомментировали задержание опытной преступницы в комментариях.

Руки ей рубить не надо, это грубо. А вот каждую фалангу выбить это вариант очень даже не плохой. Но подчеркиваю, совершенно случайно выбить.

Да ну наконец-то... Морда ее родной уже в ленте стала... очень оперативно, конечно)))

Вы знаете, смотришь статистику и поражаюсь, сколько гнилых людей.... Вот если бы был самосуд и все, на всеобщее обозрение, возможно, их стало бы меньше.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)