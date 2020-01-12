ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хотела быть красивой: в Киеве наглая воровка попала на видео

STYLERЖизнь    12.01.2020 - 15:03
Хотела быть красивой: в Киеве наглая воровка попала на видео
В Киеве засветили на видео воровку (фото: psni.police.uk)

В киевском магазине обнаружили наглую воровку косметики

В киевском магазине на улице Большой Васильковской девушка украла несколько позиций косметики и спокойно вышла из торгового зала. Охранников в магазине не наблюдалось. Этот момент попал на видео, которое и опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"На Большой Васильевской девушка очень хотела быть красивой, поэтому украла несколько позиций косметики. Может, кто узнает мадам?" - написали под видеороликом.

На видео можно разглядеть, как девушка спокойно ходит по магазину, смотрит на товары и спокойно кладет их в сумку, а потом не спеша покидает торговый зал.

Пользователи сети отреагировали на видеоролик в комментариях. Люди возмутились, что в магазине нет никого из охраны.

  • Тю, пустой зал. Что охрана делает.
  • Охраны нет, продавцы где-то гуляют. Озвучка вообще огонь.
  • Какие культурные наблюдающие из закадровый реакции. Не пойми кто хуже...
  • Как же ее теперь узнают, она же будет накрашенной.
  • А там кто-то работает вообще или пустой зал и камера? Зато потом смотрят видео, считают флаконы и ржут. Очень смешно, конечно

Хотела быть красивой: в Киеве наглая воровка попала на видеоСкриншот комментариев

Наглые воровки вынесли из киевского ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка (видео) В Киеве детдомовцев обокрали на глазах прохожих: никто не вмешался (видео)
Новости Украины кража
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь