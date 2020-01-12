Хотела быть красивой: в Киеве наглая воровка попала на видео

В Киеве засветили на видео воровку (фото: psni.police.uk)

В киевском магазине обнаружили наглую воровку косметики

В киевском магазине на улице Большой Васильковской девушка украла несколько позиций косметики и спокойно вышла из торгового зала. Охранников в магазине не наблюдалось. Этот момент попал на видео, которое и опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"На Большой Васильевской девушка очень хотела быть красивой, поэтому украла несколько позиций косметики. Может, кто узнает мадам?" - написали под видеороликом.

На видео можно разглядеть, как девушка спокойно ходит по магазину, смотрит на товары и спокойно кладет их в сумку, а потом не спеша покидает торговый зал.

Пользователи сети отреагировали на видеоролик в комментариях. Люди возмутились, что в магазине нет никого из охраны.

Тю, пустой зал. Что охрана делает.

Охраны нет, продавцы где-то гуляют. Озвучка вообще огонь.

Какие культурные наблюдающие из закадровый реакции. Не пойми кто хуже...

Как же ее теперь узнают, она же будет накрашенной.

А там кто-то работает вообще или пустой зал и камера? Зато потом смотрят видео, считают флаконы и ржут. Очень смешно, конечно

Скриншот комментариев