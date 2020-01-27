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Трясет все внутри: в Харькове у девушки-инвалида украли коляску

STYLERЖизнь    27.01.2020 - 18:16
Трясет все внутри: в Харькове у девушки-инвалида украли коляску
Девушка-инвалид пожаловалась на кражу коляски в Харькове (фото: коллаж РБК-Украина)

В Харькове обокрали девушку-инвалида

Девушка-инвалид Ирина Сорока, проживающая в Харькове, обнаружила, что из ее подъезда украли коляску. Инцидент произошел сегодня, 27 января. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

Ирина написала, что просто не представляет, кто мог такое сделать. Кража коляски с электроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609 произошла с 7:00 до 10:15 по улице Одесской.

"Я в шоке... Сложно даже что-то писать. Только трясет все внутри и слезы на глаза накатываются", - написала Сорока, и заявила, что вызвала полицию.

Трясет все внутри: в Харькове у девушки-инвалида украли коляску

Ирина Сорока (фото: facebook.com/Ирина Сорока)

Девушка также рассказала, что оставляет 90-килограммовую коляску в подъезде, потому что ее тяжело поднимать по ступенькам. При этом на коляску она навешивала замок. Она подчеркнула, что это не первая ее коляска и всегда все было хорошо.

Трясет все внутри: в Харькове у девушки-инвалида украли коляску

Ирина Сорока (фото: facebook.com/Ирина Сорока)

Ирина попросила помощи пользователей сети, которые прокомментировали данную ситуацию.

  • Ирочка, сейчас все найдём! Харьков не такой уже и большой город! А если и пришло время с ней расстаться как с кусочком старой жизни перед началом новой, то купим всем миром коляску еще лучше прежней!
  • Боже, какая подлость, у меня тоже дочь инвалид и я знаю, как это важно, ведь это ноги инвалида, какой грех, уже нет ничего святого;
  • На OLX смотрите внимательно новые посты сегодня, завтра. Коляски детские крадут и сразу туда, авто даже разбирали и выкладывали;
  • У меня нет слов. Люди потеряли стыд и совесть.

Трясет все внутри: в Харькове у девушки-инвалида украли коляску

Трясет все внутри: в Харькове у девушки-инвалида украли коляску

Трясет все внутри: в Харькове у девушки-инвалида украли коляску

Трясет все внутри: в Харькове у девушки-инвалида украли коляску

Скриншоты с Facebook

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