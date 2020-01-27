Трясет все внутри: в Харькове у девушки-инвалида украли коляску

В Харькове обокрали девушку-инвалида
Девушка-инвалид Ирина Сорока, проживающая в Харькове, обнаружила, что из ее подъезда украли коляску. Инцидент произошел сегодня, 27 января. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.
Ирина написала, что просто не представляет, кто мог такое сделать. Кража коляски с электроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609 произошла с 7:00 до 10:15 по улице Одесской.
"Я в шоке... Сложно даже что-то писать. Только трясет все внутри и слезы на глаза накатываются", - написала Сорока, и заявила, что вызвала полицию.
Ирина Сорока (фото: facebook.com/Ирина Сорока)
Девушка также рассказала, что оставляет 90-килограммовую коляску в подъезде, потому что ее тяжело поднимать по ступенькам. При этом на коляску она навешивала замок. Она подчеркнула, что это не первая ее коляска и всегда все было хорошо.
Ирина Сорока (фото: facebook.com/Ирина Сорока)
Ирина попросила помощи пользователей сети, которые прокомментировали данную ситуацию.
Скриншоты с Facebook