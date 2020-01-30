У Києві в дитсадках і магазинах орудувала нахабна злодійка: фото "героїні"

У Києві затримали нахабну злодійку (Колаж РБК-Україна)

У Києві спіймали злодійку, яка промишляла крадіжкою телефонів у дитячих садках

У Києві поліція затримала нахабну злодійку, яка орудувала в магазинах і дитячих садах. Жінка крала в основному мобільні телефони і верхній одяг. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Жінку затримали професійно і швидко співробітники карного розшуку Подільського РУ ГУ МВС у місті Києві. Раніше "героїня" неодноразово затримувалася, а також відбувала покарання за крадіжки.

На сторінці в соцмережі опублікували фотографію жінки, яка здійснювала численні крадіжки.

Злодійку затримала поліція (Київ Оперативний)

Користувачі мережі прокоментували затримання дослідної злочинниці в коментарях.

Руки їй рубати не треба, це грубо. А ось кожну фалангу вибити це варіант дуже навіть не поганий. Але підкреслюю, абсолютно випадково вибити.

Та ну нарешті... Морда її рідний вже в стрічці стала... дуже оперативно, звичайно)))

Ви знаєте, дивишся статистику і дивуюся, скільки гнилих людей.... От якби був самосуд і все, на загальний огляд, можливо, їх стало б менше.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)