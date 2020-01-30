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У Києві в дитсадках і магазинах орудувала нахабна злодійка: фото "героїні"

STYLERЖиття    30.01.2020 - 18:49
У Києві в дитсадках і магазинах орудувала нахабна злодійка: фото "героїні"
У Києві затримали нахабну злодійку (Колаж РБК-Україна)

У Києві спіймали злодійку, яка промишляла крадіжкою телефонів у дитячих садках

У Києві поліція затримала нахабну злодійку, яка орудувала в магазинах і дитячих садах. Жінка крала в основному мобільні телефони і верхній одяг. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Жінку затримали професійно і швидко співробітники карного розшуку Подільського РУ ГУ МВС у місті Києві. Раніше "героїня" неодноразово затримувалася, а також відбувала покарання за крадіжки.

На сторінці в соцмережі опублікували фотографію жінки, яка здійснювала численні крадіжки.

У Києві в дитсадках і магазинах орудувала нахабна злодійка: фото &quot;героїні&quot;Злодійку затримала поліція (Київ Оперативний)

Користувачі мережі прокоментували затримання дослідної злочинниці в коментарях.

  • Руки їй рубати не треба, це грубо. А ось кожну фалангу вибити це варіант дуже навіть не поганий. Але підкреслюю, абсолютно випадково вибити.
  • Та ну нарешті... Морда її рідний вже в стрічці стала... дуже оперативно, звичайно)))
  • Ви знаєте, дивишся статистику і дивуюся, скільки гнилих людей.... От якби був самосуд і все, на загальний огляд, можливо, їх стало б менше.

У Києві в дитсадках і магазинах орудувала нахабна злодійка: фото &quot;героїні&quot;

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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