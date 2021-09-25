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В Киеве детей с пороками сердца оперируют уникальным методом: используют пуповинную кровь

Автор: Тетяна Самарук

В Киев из Кривого Рога приехал 12-летний Илья Шевченко, которого на пятый день жизни прооперировали уникальным методом. У мальчика серьезный врожденный порок сердца. Во время операции украинские врачи первыми в мире использовали не донорскую кровь, а его же пуповинную, которая и спасла мальчика.

Об этом пишет ТСН.

Так, порок сердца заподозрили у мальчика, еще когда Светлана была на 20-й неделе беременности. Врачи в Кривом Роге советовали прерывать беременность.

Впоследствии в Киеве в Центре детской кардиологии и кардиохирургии диагноз подтвердили, транспозиция. То есть сосуды, которые идут от сердца, поменялись своими местами. Тогда кардиохирурги малышей с такими пороками оперировали уже на протяжении 17 лет.

Каким методом оперировали мальчика

Врачи объяснили, что риск смертности – 5%. Оперировали уникальным методом, где донорскую кровь заменили на пуповинную, которую предложил известный столичный кардиохирург Илья Емец.

"Мы использовали его собственную кровь. И увидели, что надо не просто исследовать, а научно подойти к этому, чтобы доказать всему миру, что этот метод лучший за донорскую кровь. Кровь, которая остается в плаценте, она золотая, целебная", - говорит врач.

Кроме того, с того момента с помощью этого метода прооперировали уже более 300 малышей. Хирурги, анестезиологи рассказывают, что такие дети лучше переносят операцию, меньше кровотечений, быстрее реабилитационный период.

Далее нужно лишь проходить периодические обследования. На УЗИ и кардиограмму сердца Илья раз в год приезжает в Киев.

По словам врача, мальчик никак не ограничен физическими нагрузками, ему все можно делать.

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