У Києві дітей з вадами серця оперують унікальним методом: використовують пуповинну кров

Так, ваду серця запідозрили у хлопчика, ще коли Світлана була на 20-му тижні вагітності. Лікарі в Кривому Розі радили переривати вагітність.

Згодом у Києві в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії діагноз підтвердили, транспозиція. Тобто судини, які йдуть від серця, помінялися своїми місцями. Тоді кардіохірурги малюків із такими вадами оперували вже впродовж 17 років.

Яким методом оперували хлопчика

Лікарі пояснили, що ризик смертності – 5%. Оперували унікальним методом, де донорську кров замінили на пуповинну, яку запропонував відомий столичний кардіохірург Ілля Ємець.

"Ми використали його власну кров. І побачили, що треба не просто дослідити, а науково підійти до цього, щоб доказати всьому світу, що цей метод кращий за донорську кров. Кров, яка залишається в плаценті, вона золота, цілюща", - каже лікар.

Окрім того, з того моменту за допомогою цього методу прооперували вже понад 300 малюків. Хірурги, анестезіологи розповідають, що такі діти краще переносять операцію, менше кровотеч, швидший реабілітаційний період.

Далі потрібно лише проходити періодичні обстеження. На УЗД і кардіограму серця Ілля раз на рік приїжджає до Києва.

За словами лікаря, хлопчик ніяк не обмежений фізичними навантаженнями, йому все можна робити.