В Киеве десятки домов останутся без воды: список адресов

"Киевводоканал" предупредил о плановых и аварийных отключениях водоснабжения
В Киеве будет отсутствовать водоснабжение по ряду адресов 16 и 18 июля. Временные неудобства вызваны плановыми ремонтными работами, которые проводят коммунальщики на нескольких улицах в разных районах столицы.
Об этом сообщили на сайте "Киевводоканала".
Также приведен список адресов, где отключат воду.
16 июля
18 июля
Как отметили в "Киевводоканале", в четверг планируют проводить работы по замене задвижки диаметром 300 мм на пересечении улиц Жмеринская и Зодчих, из-за чего будет отсутствовать водоснабжение:
К домам по улице Зодчих, где пройдут отключения, пообещали направить автоцистерну с питьевой водой.
"Мы начнем работы ночью, когда водопотребление минимальное, чтобы наносить меньше неудобств потребителям. Итак, водоснабжения будет отсутствовать 16 июля с 00.00 до 22.00 часов. На месте будет работать 2 бригады специалистов "Киевводоканала", которые заменят старую поврежденную задвижку на новую. Это очень важная работа, которая поможет избежать аварийных ситуаций в будущем и обеспечит надежную работу системы водоснабжения", - говорится в сообщении.
15 июля также ряд домов на нескольких улицах уже оставили без воды в связи с аварийной ситуацией:
В "Киевводоканале" заявили, что аварийные бригады рассчитывают ликвидировать повреждения и восстановить водоснабжение в течение суток.
Как сообщалось, что недавно в Киеве из-за огромного прорыва трубы из земли забил 10-метровый "гейзер", который сняли на видео.
Также мы писали, что ранее в Киеве прорвало теплотрассу посреди улицы.