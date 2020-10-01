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В Киеве дерево убило водителя "Волги": фото с места трагического ЧП

Киев, Четверг 01 октября 2020 20:59
В Киеве дерево убило водителя "Волги": фото с места трагического ЧП
В Киеве водителя "Волги" убило деревом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

На выезде из Киева водитель "Волги" пострадал из-за упавшего дерева

В Киеве на автомобиль с водителем рухнуло дерево. К сожалению мужчина, который находился в этот момент за рулем "Волги", погиб.

Об этом сообщили на странице Facebook ресурса dtp.kiev.ua.

Чрезвычайное происшествие случилось на выезде на Житомирскую трассу.

"Смертельное ЧП в Киеве: водителя Волги раздавило деревом. "Выезд на Житомирскую трассу с Чайки, упало дерево на машину". Соболезнуем родственникам..." - говорится в сообщении.

В Киеве дерево убило водителя &quot;Волги&quot;: фото с места трагического ЧПВ Киеве дерево упало на авто (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Отметим, что один из юзеров, написал в комментарии, что в ЧП никто не погиб, а женщина-пассажир сейчас в больнице.

"Каким родственникам? Там все живы, женщина-пассажир в больнице", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве водители увязались за скорой, чтобы проскочить пробку, и получили мгновенную карму.

Также сообщалось, что под Киевом произошла жуткая авария: арматура вывалилась из грузовика, после чего вонзилась в автомобиль, что ехал сзади. Женщину увезла скорая.

Между тем, недавно в Одессе произошло невероятное ДТП, которое спасло жизни пешеходов.

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