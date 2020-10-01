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У Києві дерево вбило водія "Волги": фото з місця трагічної НП

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 20:59
У Києві дерево вбило водія "Волги": фото з місця трагічної НП
У Києві водія "Волги" вбило деревом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

На виїзді з Києва водій "Волги" постраждав через дерево, що впало

У Києві на автомобіль з водієм звалилося дерево. На жаль чоловік, який знаходився в цей момент за кермом "Волги", загинув.

Про це повідомили на сторінці Facebook ресурсу dtp.kiev.ua.

Надзвичайна подія сталася на виїзді на Житомирську трасу.

"Смертельна НП у Києві: водія Волги деревом розчавило "Виїзд на Житомирську трасу з Чайки, впало дерево на машину". Співчуваємо родичам..." - йдеться в повідомленні.

У Києві дерево вбило водія &quot;Волги&quot;: фото з місця трагічної НПУ Києві дерево впало на авто (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Зазначимо, що один з юзерів, написав коментарі, що в НП ніхто не загинув, а жінка-пасажир зараз в лікарні.

"Яким родичам? Там всі живі, жінка-пасажир у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що у Києві водії ув'язалися за швидкою, щоб проскочити затор, і отримали миттєву карму.

Також повідомлялося, що під Києвом сталася страшна аварія: арматура вивалилася з вантажівки, після чого вп'ялася в автомобіль, що їхав позаду. Жінку забрала швидка.

Між тим, нещодавно в Одесі сталася неймовірна ДТП, яка врятувала життя пішоходів.

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