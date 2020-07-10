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У Києві дідусь на авто придумав оригінальний спосіб підробітку: скоро будуть послідовники

Київ, П'ятниця 10 липня 2020 22:45
У Києві дідусь на авто придумав оригінальний спосіб підробітку: скоро будуть послідовники
У Києві дідусь на авто 2 роки "підробляє" на дорогах (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Пенсіонеру вже 2 роки водії на дорогах Києва і області допомагають полагодити авто або дають бензин

У Києві дідусь вже близько двох років на дорогах просить небайдужих водіїв допомогти грішми на ремонт свого легковика "Жигулі" або поділитися бензином.

Про це 10 липня журналіст і засновник групи "dtp.kiev.ua" Влад Антонов розповів у своєму Facebook.

"Дідусь фрілансер знову на дорозі, знову зламалося авто і закінчився бензин. Хто може, допомагаємо", - йдеться у публікації.

Зазначається, що цього літнього чоловіка нерідко можна побачити в Києві та області. Його машина нібито постійно потребує ремонту, на дорозі ламається або закінчується бензин. Тоді пенсіонер стає біля авто, а проїжджаючі повз водії зупиняються і пропонують свою допомогу.

У Києві дідусь на авто придумав оригінальний спосіб підробітку: скоро будуть послідовники

У Києві дідусь на "Жигулях" вже 2 роки "підробляє" на дорогах (фото: facebook.com/vlad.life)

У коментарях користувачі мережі по-доброму іронізують над такою практикою і розхвалюють дідуся за креативність. Як написав один з юзерів, пенсіонер розповідав, що його родина в Одесі, а у нього закінчилося паливо і "це був травень місяць, вже липень - і не може виїхати".

  • А "жига" доглянута, молодець дідусь.
  • Якщо так його піарити, скоро з'являться послідовники на всіх дорогах.
  • Але він красень. Стартап яскравий. Реально круто придумав.
  • Поки унікум.
  • Креативний дідусь.
  • Він вже напевно десяту цистерну закопану на городі заповнює!

У Києві дідусь на авто придумав оригінальний спосіб підробітку: скоро будуть послідовникиУ Києві дідусь на авто придумав оригінальний спосіб підробітку: скоро будуть послідовникиУ Києві дідусь на авто придумав оригінальний спосіб підробітку: скоро будуть послідовники

Фото: скрін коментарів facebook.com/vlad.life

Раніше повідомлялося, що пост у мережі змінив життя українського пенсіонера, який стояв у переході з табличкою.

Нагадаємо, що українці зможуть виходити на пенсію раніше 60 років, але є одне "але".

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