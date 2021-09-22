У Києві дивом врятували дівчину, яка хотіла стрибнути з висотки через проблеми в сім'ї

У Києві патрульні врятували від непоправного кроку 17-річну дівчину, яка ледь не зірвалася з балкона на 25-му поверсі висотки на вулиці Ревуцького. Сам інцидент був знятий на відео нагрудною камерою правоохоронців.

Про це розповів перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький у своєму Facebook .

На виклик від очевидця про підлітка, що сидить на балконі, на місце прибули патрульні Олексій Савкін та Володимир Кияниця, вони швидко піднялися на 25-й поверх і на загальному балконі помітили дівчину.

"Копи" почали розпитувати про те, що трапилося, але молода киянка не бажала йти на контакт і не стала пояснювати причини свого вчинку - мовляв, "ви все одно не психологи, нічого не зрозумієте, або удасте, що розумієте".

У певний момент дівчина раптом вислизнула з огорожі вниз і повисла на руках, і через кілька миттєвостей перекинула ногу назад, знову сівши на край. У цю частку секунди патрульний Савкін блискавично схопив її та затягнув на балкон.

"Трохи заспокоївшись, дівчина розповіла напарникам, що її сім'я зараз переживає певні проблеми, які дуже її хвилюють. Сьогодні напарники Олексій і Володимир стали ангелами-хранителями для дівчини. Упевнений, цей день запам'ятається для кожного з них на все життя", - пише Білошицький.

Відео: у Києві патрульні врятували 17-річну дівчину, яка намагалася стрибнути з балкона висотки

Потрібно сказати, що останнім часом проблема самогубств у підлітків, з урахуванням впливу різних деструктивних груп у соцмережах, стала в різних країнах ще гостріше. Згідно з даними Держстату, в Україні за перше півріччя 2021-го (січень-липень) зафіксовано 3588 випадків суїциду, з них 120 - у дітей.

Одним з основних факторів, які можуть підштовхувати підлітків не розв'язувати проблеми серйозно і "по-дорослому", проте здаватися, йти на поводу вкрай депресивних емоцій і "намагатися втекти" від викликів за допомогою фатального вчинку, називають такі стресові події, як: