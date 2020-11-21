В Киеве буквально за секунды загорелась маршрутка: появилось видео жуткого пожара  

В Киеве на Академгородке 21 ноября загорелась маршрутка (коллаж: РБК-Украина)

Очевидцы сообщают, что огонь охватил транспортное средство буквально за несколько секунд

В Киеве 21 ноября, в субботу, возле станции метро Академгородок загорелась маршрутка. Огонь охватил транспортное средство полностью. О пострадавших в результате возгорания пока данных нет. Очевидцы засняли жуткий пожар и поделились видео в канале в Telegram dtp.kiev.ua.

Судя по опубликованному видео, транспортное средство сгорело полностью.

"Пожар маршрутки в Киеве на метро Академгородок, загорелась буквально за секунды", - говорится в подписи к публикации.

В комментариях к видео пользователи отмечают, что скорость распространения огня связана с тем, что транспортное средство было выполнено из материалов с низкой пожароустойчивостью.

В Патрульной полиции Киева добавили фото автотранспортного средства после тушения.

"На проспекте Палладина произошло возгорание автобуса. Затруднено движение в направлении улицы Берковецкой", - написали в подписи к фото.

В Киеве на Академгородке 21 ноября сгорела маршрутка (фото: t.me/kyivpatrol)

В результате пожара никто не пострадал. Водитель как раз собирался впускать пассажиров, когда в салоне раздался взрыв. Об этом рассказала пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага в комментарии 24 каналу.

Информация о пожаре поступила в 17:02. На место происшествия прибыли спасатели. Они потушили огонь около 17:30.

Напомним, что ранее в Киеве ночью горело общежитие НАУ, эвакуировали более сотни человек. Сообщается, что звонок о пожаре в общежитии на ул. Гарматная, 53 поступил в 02:43. На месте установили, что пожар произошел на 1 этаже в бытовом помещении. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Также мы сообщали, что в Харькове люди на ходу выпрыгивали из горящего трамвая. Инцидент произошел с транспортным средством 23-го маршрута. По данным очевидцев, людям пришлось выходить из трамвая еще во время его движения.

Ранее в Одессе мужчина разгромил маршрутку из-за карантина. Дело в том, что в автобусе не было больше сидячих мест и маршрутчик сказал об этом мужчине.