В Харькове на ходу загорелся трамвай (коллаж: РБК-Украина)

В сети опубликовали видео пожара

В Харькове 28 октября, в среду, во время перевозки пассажиров загорелся трамвай. Инцидент произошел с транспортным средством 23-го маршрута. По предварительным данным – пострадавших нет. Когда водитель трамвая узнал о возгорании – открыл дверь, благодаря чему пассажирам удалось спастись. Видео инцидента опубликовали в канале Telegram Харьков Life.

Пожар случился в Харькове в районе Тракторного завода. По данным очевидцев, людям пришлось выходить из трамвая еще во время его движения.

"Горит гордость чехословацкого трамваестроения на "Тракторах", люди выпрыгивали прямо на ходу", – говорится в подписи к опубликованному видео.

В Харькове люди на ходу выпрыгивали из горящего трамвая (видео)

Стоит отметить, что в Харькове достаточно часто случаются аварии с участием трамваев.

Напомним, что ранее в Одессе мужчина разгромил маршрутку из-за карантина. Дело в том, что в автобусе не было больше сидячих мест и маршрутчик сказал об этом мужчине. В результате пострадал один из пассажиров.

Также мы сообщали, что двое подростков устроили драку в трамвае возле станции метро "Черниговская" в Киеве. Несовершеннолетние выбили стекло, а также начали избивать кондуктора.

Как мы ранее писали, в Киеве водители маршрутки и трамвая устроили драку посреди дороги.