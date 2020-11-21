У Києві буквально за секунди загорілася маршрутка: з'явилося відео жахливої пожежі

У Києві на Академмістечку 21 листопада загорілася маршрутка (колаж: РБК-Україна)

Очевидці повідомляють, що вогонь охопив транспортний засіб буквально за кілька секунд

У Києві 21 листопада, у суботу, біля станції метро Академмістечко загорілася маршрутка. Вогонь охопив транспортний засіб повністю. Про постраждалих в результаті займання поки даних немає. Очевидці зняли страшну пожежу і поділилися відео в каналі в Telegram dtp.kiev.ua.

Судячи з опублікованого відео, транспортний засіб згорів повністю.

"Пожежа маршрутки в Києві на метро Академмістечко, загорілася буквально за секунди", - йдеться у підписі до публікації.

У коментарях до відео користувачі відзначають, що швидкість поширення вогню пов'язана з тим, що транспортний засіб був виконаний з матеріалів з низькою пожежостійкістю.

У Патрульній поліції Києва додали фото автотранспортного засобу після гасіння.

"На проспекті Палладіна відбулося загоряння автобусу. Ускладнено рух у напрямку вулиці Берковецької", - написали у підписі до фото.

У Києві на Академмістечку 21 листопада згоріла маршрутка (фото: t.me/kyivpatrol)

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Водій якраз збирався впускати пасажирів, коли в салоні пролунав вибух. Про це розповіла прессекретар Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага в коментарі 24 каналу.

Інформація про пожежу надійшла о 17:02. На місце події прибули рятувальники. Вони загасили вогонь близько 17:30.

Нагадаємо, що раніше у Києві вночі горів гуртожиток НАУ, евакуювали більше сотні людей. Повідомляється, що дзвінок про пожежу в гуртожитку на вул. Гарматна, 53 вступив у 02:43. На місці встановили, що пожежа сталася на 1 поверсі в побутовому приміщенні. Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Також ми повідомляли, що у Харкові люди на ходу вистрибували з палаючого трамвая. Інцидент стався з транспортним засобом 23-го маршруту. За даними очевидців, людям довелося виходити з трамвая ще під час його руху.

Раніше в Одесі чоловік розгромив маршрутку через карантин. Річ у тому, що в автобусі не було більше сидячих місць і маршрутник сказав про це чоловікові.