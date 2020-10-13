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В Украине ограничат число учасников массовых собраний

Киев, Вторник 13 октября 2020 16:51
В Украине ограничат число учасников массовых собраний
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины ограничит количество участников массовых мероприятий в Украине. После массовых мероприятий в регионах растет число зараженных коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Итак, мы предлагаем такие нововведения в модели адаптивного карантина. Меняем правила по количеству людей в массовых собраниях. Наши расчеты показывают, что после проведения концертов с массовым скоплением людей в регионах количество больных существенно возрастала", - отметил он.

Так, в "зеленой зоне" на массовых мероприятиях смогут не более 50 человек. В" желтой зоне" - не более 30 человек, а в "оранжевой" - не более 20 человек.

При этом будет разрешено проведение спортивных мероприятий, где участвуют спортсмены, но без зрителей.

Шмыгаль отметил, что зрители смогут присутствовать на международных собраниях, однако с разрешения Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине будет продлен до конца года.

Кроме того, после каникул школьные учреждения перейдут на дистанционное обучение.

Добавим, что Украина готовится к новой волне COVID-19. Президент уже дал ряд поручений, в частности, о переводе университетов на дистанционное обучение.

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