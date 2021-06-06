В Киеве браконьеры продавали на рынках рыбу из Чернобыльской зоны

Правоохранители разоблачили банду браконьеров, которые ежедневно вылавливали от 300 кг до тонны рыбы и продавали ее на столичных рынках. При этом они ловили рыбу в акваториях Киевского водохранилища и Чернобыльской зоне.
Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.
Злоумышленники сделали замаскированные базы по сортировке рыбы. У них были также подпольные холодильные камеры, в которых хранилась добыча.
Полиция задержала браконьеров (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
"Сом, щука, линь, судак - все это регулярно попадало в сети браконьеров, ежемесячная выручка которых составлял более полумиллиона гривен", - рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
Полиция задержала браконьеров (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
Полицейские провели 18 обысков и изъяли 17 лодок, автомобиль, более 10 километров сетей, электроудочки и другие браконьерские принадлежности.
Злоумышленники промышляли в Киевском море более 10 лет. Полицейские объясняют такую длительную безнаказанность тем, что браконьеров "крышевали" рыбинспекторы.
Полиция задержала браконьеров (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
В деле фигурируют 13 мужчин. Организаторами банды браконьеров оказались двое родных братьев, которые проживают в Вышгородском районе. Мужчин задержали и отправили в СИЗО.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 249 (незаконное занятие рыбным промыслом с применением электротока) УК Украины. Браконьерам грозит до 85 тысяч гривен штрафа, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, под Киевом река превратилась в коричневую жижу с мертвой рыбой.
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