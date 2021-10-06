В Киеве бойцовский пес разодрал кошку: жители микрорайона боятся за свои жизни

В Киеве пес бойцовской породы, которого хозяин выгуливал без намордника, загрыз кошку на глазах у людей. Произошло это прямо на входе в расположенный среди спального микрорайона магазин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Это извечный конфликт - собаки и коты"

Кошку, погибшую в пасти 18-килограммового пса, звали Матильда. Она была местной звездой. Жила под лестницей магазина, а ухаживали за ней продавцы.

Когда собака набросилась на нее, то очевидцы поспешили спасать животное.

"Кошка в зубах трепыхается, а он ее тащит... Люди сбежались, начали кричать... Парень швабру на голове пса побил, девочка ведро воды вылила на собаку... Но ничего не смогли поделать", - рассказала женщина, которая стала очевидицей ужасного зрелища.

Владелец полуторагодовалого стафа живет в доме напротив. Виновным себя мужчина не считает.

"Это извечный конфликт - собаки и коты. Я знаю этого кота. Очень случайно получилось все. Кот выскочил у него перед мордой, и он схватил его... ",- говорит мужчина и не скрывает, что пес действительно был без намордника.

Сейчас против владельца стафа сплотился чуть ли не весь микрорайон. Потому что нет гарантий, что пес после такого не набросится на человека.

"А дети? Если этого пса перемкнет, то он же может напасть на ребенка... Мы будем обращаться в прокуратуру, потому что наша полиция ничего не делает", - говорят местные.

Кто виноват в ЧП?

По словам кинолога Алексея, среди его коллег есть такая фраза: никогда не виноват собака, всегда виноват владелец.

Мужчина объясняет, что даже тренированное животное имеет инстинкты. В Германии, например, иметь пса агрессивной породы можно только со спецразрешением, потому что там таких животных приравнивают почти к оружию.

В Украине тоже есть законодательство, которое обязывает одевать на псов намордники и короткие поводки... Но штрафы за нарушение правил - от 17 до 51 грн - слишком малы и никого не пугают.

"Владельцы пренебрегают, а вот остановить внезапную агрессию собаки - не смогут", - говорят эксперты.

В случае нападения пса без намордника украинцам советуют обращаться в полицию.

Хотя до суда такие дела редко доходят. До того момента, пока собака кого-то действительно не покусала.