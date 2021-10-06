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У Києві бійцівський пес роздер кішку: мешканці мікрорайону бояться за свої життя

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Київ, Середа 06 жовтня 2021 10:41
У Києві бійцівський пес роздер кішку: мешканці мікрорайону бояться за свої життя Бійцівський пес тримає в страху цілий мікрорайон
Автор: Артем Горовенко

У Києві пес бійцівської породи, якого власник вигулював без намордника, загриз кішку на очах у людей. Сталося це прямо на вході у магазин, що розташований серед спального мікрорайону.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Це одвічний конфлікт - собаки і коти"

Кішку, яка загинула у пащі 18-кілограмового пса, звали Матильда. Вона була місцевою зіркою. Жила під сходами магазину, а доглядали її продавці.

Коли собака накинувся на неї, то очевидці поcпішили рятувати тварину.

"Кицька в зубах тріпається, а він її тягне... Люди збіглися, почали кричати... Хлопець швабру на голові пса побив, дівчинка відро води вилила на собаку... Але нічого не змогли вдіяти", - розповіла жінка, яка стала очевидицею жахливого видовища.

Власник півторарічного стафа живе в будинку навпроти. Винним себе чоловік не вважає.

"Це одвічний конфлікт - собаки і коти. Я знаю цього кота. Дуже випадково вийшло все. Кіт вискочив у нього перед мордою, і він схопив його... ", - каже чоловік і не приховує, що пес дійсно був без намордника.

Зараз проти власника стафа згуртувався мало не весь мікрорайон. Бо не мають гарантій, що пес після такого не накинеться на людину.

"А діти? Якщо цього пса перемкне, то вона ж може напасти на дитину... Ми будемо звертатися у прокуратуру, бо наша поліція нічого не робить", - кажуть місцеві.

Хто винен у НП?

За словами кінолога Олексія, серед його колег є така фраза: ніколи не винен собака, завжди винен власник.

Чоловік пояснює, що навіть тренована тварина має інстинкти. В Німеччині, наприклад, мати пса агресивної породи можна лише зі спецдозволом, бо там таких тварин прирівнюють майже до зброї.

В Україні теж є законодавство, яке зобов'язує одягати на псів намордники і короткі повідки... Але штрафи за порушення правил - від 17 до 51 грн - занадто малі і нікого не лякають.

"Власники нехтують, а от зупинити раптову агресію собаки - не зможуть", - кажуть експерти.

У разі нападу пса без намордника українцям радять звертатися до правоохоронців.

Хоча до суду такі справи рідко коли доходять. До того моменту, поки собака когось дійсно не покусала.

Нагадаємо, у Житомирі жителі будинку хочуть виселити дитсадок, бо їх дратують крики малюків.

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