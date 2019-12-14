Кто в Киеве больше всех получает: опубликованы самые прибыльные профессии

У кого самые высокие зарплаты в Киеве - вопрос, который волнует людей, которые находятся в поиске перспективной и высокооплачиваемой работы. Естественно, найти достойную вакансию сейчас нелегко, для этого надо потрудиться. Отметим, что с декабря 2019 года зарплаты в столице существенно изменились. Если проанализировать сайт по поиску работы work.ua, можно сделать определенные выводы.

Самую большую зарплату в Киеве получают работники, которые связаны с недвижимостью. Их оклад составляет 22500 гривен. Топ-менеджеры и высшее руководство стоят на втором месте, их труды в месяц оценены в 21 тысячу гривен. Неплохое вознаграждение получают сотрудники сферы транспорта и автобизнеса, их заработок за месяц составляет примерно 17 тысяч гривен.

Далее следуют представители сферы продаж и закупок они зарабатывают около 16 тысяч гривен в месяц, а также юристы и владельцы строительного бизнеса. Самая низкая зарплата в столице у работников розничной торговли, то есть продавцов. Им предлагают 10500 гривен в месяц.

Стоит отметить, что средняя зарплата по Киеву выросла в последнее время. Но разница не слишком заметна, это всего 36 гривен — с 13 796 (12 ноября) до 13 832 (10 декабря).Такие зарплаты получают представители рабочих специальностей и сотрудники сферы маркетинга.

Зарплаты в Киеве (фото: work.ua)