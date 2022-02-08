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В Киеве блогер решил поиграть "в шашки" на оживленной дороге и устроил ДТП (видео, фото)

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 13:29
В Киеве блогер решил поиграть "в шашки" на оживленной дороге и устроил ДТП (видео, фото) Коллаж РБК-Украина: блогер Evelone в Киеве устроил аварию
Автор: Владимир Костырин

В Киеве блогер за рулем авто устроил гонки на дорогах города, решив поиграть в "шашки" и устроив ДТП. Молодой человек на большой скорости обгонял впереди едущие машины, совершая опасные маневры, и протаранил одну из них.

Лихачество попало на камеры наблюдения, и кадры 8 февраля опубликованы на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Водитель-"шашечник", который нарушал ПДД, под ником Evelone в своих блогах ведет трансляцию на twich и имеет большую аудиторию, а количество подписчиков составляет миллион. Настоящее имя молодого человека - Вадим Казаков.

"Все ок, только неизвестно зачем он так носится по улицам города? Тупо же убьет кого-нибудь, а потом откупаться будет", - говорится в описании ролика, на котором показана его манеры езды на Audi (номера KA5899EC) по оживленной дороге.

Само ДТП произошло на Днепровской набережной, 9, в районе Березняков, вечером в понедельник.

Видео: в Киеве блогер играл "в шашки" на дороге и устроил ДТП

После аварии стример показал свою разбитую машину и, судя по кадрах, совершенно не расстроился. А вот демонстрировать побитую по его вине машину пострадавшего парень не стал.

В Киеве блогер решил поиграть &quot;в шашки&quot; на оживленной дороге и устроил ДТП (видео, фото)

Audi Эвелона после ДТП (фото: instagram.com/stories/evelone192)

В Киеве блогер решил поиграть &quot;в шашки&quot; на оживленной дороге и устроил ДТП (видео, фото)

...и перед аварией (фото: instagram.com/evelone192)

Только по счастливой случайности в результате лихачества блогера на дорогах столицы никто не погиб.

В Киеве блогер решил поиграть &quot;в шашки&quot; на оживленной дороге и устроил ДТП (видео, фото)

Эвелон после ДТП в Киеве (фото: скриншот с видео)

В Киеве блогер решил поиграть &quot;в шашки&quot; на оживленной дороге и устроил ДТП (видео, фото)

Блогер Evelone играет на Fortnight и ведет стримы (фото: instagram.com/evelone192)

Ранее сообщалось, что недавно скандальная киевская блогерша с ником ttiisshhiinnaa выложила в сеть видео, как в Porsche с компанией сбивают человека на моноколесе. Инцидент вызвал гневную реакцию в обществе, и теперь правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.

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