В Киеве беженцам раздадут сертификаты на 500 грн: где их получить
В Киеве переселенцы могут рассчитывать на еще один вид помощи. Речь идет о продуктовых сертификатах на 500 гривен, которые можно отоварить в супермаркетах по всей Украине.
Об этом сообщает "Информатор".
Получить ваучеры могут переселенцы, зарегистрированные в г. Киеве (первый этап программы).
Кто может получить помощь
- люди с инвалидностью I группы (при себе иметь: паспорт, идентификационный код, справку о статусе переселенца, справку о назначении группы инвалидности);
- семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет (при себе иметь: паспорт, справку переселенца, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справку о назначении группы инвалидности);
- семьи, у которых трое и более детей до 16 лет (при себе иметь: паспорт, справку переселенца, идентификационный код, свидетельства о рождении детей);
- семьи, которые содержат и воспитывают ребенка-сироту до 16 лет (при себе иметь: паспорт, справку переселенца, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, распоряжение об опекунстве).
- Люди с инвалидностью (инвалид І группы) получат 3 сертификата по 500 грн (1500 грн). Семьи, указанные в перечне категорий получателей, получают 9 сертификатов по 500 грн (4500 грн).
Если стоимость товара будет превышать 500 грн, то владельца сертификата попросят доплатить разницу. Если же сумма в чеке будет ниже 500 грн, но сдачу наличными выдавать не будут.
Киевская городская организация Красного Креста организовала выдачу помощи на правом берегу столицы (лица, зарегистрированные в Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах) могут получить сертификаты каждую среду и пятницу по адресу: ул. Владимирская, 51 Б (Vcentri Hub) рядом метро Театральная.
На левом берегу каждый вторник: ул. Миропольская, 19, рядом метро Черниговская.
Время выдачи: с 10:00 до 16:00 в порядке живой очереди.
Телефон информационного центра – 0 800 332 656.
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