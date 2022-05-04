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У Києві біженцям роздадуть сертифікати на 500 грн: де їх отримати

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Середа 04 травня 2022 13:59
У Києві біженцям роздадуть сертифікати на 500 грн: де їх отримати У Києві біженцям дадуть продуктові сертифікати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві переселенці можуть розраховувати на ще один вид допомоги. Йдеться про продуктові сертифікати на 500 гривень, які можна отоварити в супермаркетах по всій Україні.

Про це повідомляє "Інформатор".

Отримати ваучери можуть переселенці, зареєстровані в м. Києві (перший етап програми).

Хто може отримати допомогу

  • люди з інвалідністю I групи (при собі мати: паспорт, ідентифікаційний код, довідку про статус переселенця, довідку про призначення групи інвалідності);
  • сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років (при собі мати: паспорт, довідку переселенця, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, довідку про призначення групи інвалідності);
  • сім'ї, у яких троє і більше дітей до 16 років (при собі мати: паспорт, довідку переселенця, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей);
  • сім'ї, які утримують і виховують дитину-сироту до 16 років (при собі мати: паспорт, довідку переселенця, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, розпорядження про опікунство).
  • Люди з інвалідністю (інвалід І групи) отримають 3 сертифікати по 500 грн (1500 грн). Сім'ї, зазначені в переліку категорій одержувачів, отримують 9 сертифікатів по 500 грн (4500 грн).

Якщо вартість товару буде перевищувати 500 грн, то власника сертифіката попросять доплатити різницю. Якщо ж сума в чеку буде нижче 500 грн, але здачу готівкою видавати не будуть.

Київська міська організація Червоного Хреста організувала видачу допомоги на правому березі столиці (особи, зареєстровані в Шевченківському, Печерському, Подільському, Голосіївському, Оболонському, Солом'янському та Святошинському районах) можуть отримати сертифікати щосереди та п'ятниці за адресою: вул.Володимирська, 51 Б (Vcentri Hub) поруч метро Театральна.

На Лівому березі щовівторка: вул.Миропільська, 19, поруч метро Чернігівська.

Час видачі: з 10: 00 до 16: 00 в порядку живої черги.

Телефон інформаційного центру – 0 800 332 656.

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