Украинцам увеличили выплаты на детей: сколько можно получить и кому

Во время войны правительство пересмотрело некоторые финансовые выплаты и назначило дополнительную денежную помощь определенным категориям населения. Некоторые дети теперь могут рассчитывать на большие выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Что изменилось в выплатах

Увеличен размер материальной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно.

Помощь назначат при определенных условиях

будет учитываться материальное состояние семьи, в которой воспитывается ребенок;

размер выплаты будет равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев;

однако размер выплаты будет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Какой будет размер помощи

Максимальный размер временной помощи для детей до 6 лет будет составлять 2 100 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2 618 грн.

В Минсоцполитики отметили, что с 1 января 2022 года будет перерасчет размера временной государственной помощи, выплата которой была произведена в январе-мае 2022 года, с учетом выплаченных сумм этой помощи.

Помощь детям во время военного положения

ЮНИСЕФ ввели программу денежной помощи детям, которые пострадали от военных действий. Детям с финансовыми проблемами должны начислить деньги. В частности это касается семей, принадлежащих к следующим категориям:

семьи, где более трех несовершеннолетних детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;

семьи с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.

Каждому члену семьи выплатят по 2220 грн. Но выплаты будут производиться не более чем для пяти человек.

Специалисты ЮНИСЕФ и партнеры рассмотрят каждую заявку и проверят достоверность информации и соответствие всем критериям. Участникам Программы поступит СМС о принятом решении.

Подать заявку на получение помощи можно на сайте.

Ответы на основные вопросы можно найти на этой странице.