Где в Киеве бесплатно пройти тест на коронавирус: адреса больниц

Коронавирус в Киеве уже выявили у 161 человека, один пациент умер. В столице можно бесплатно сделать тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в КГГА, опубликовав список государственных клиник.

Кто может сделать тест на коронавирус

Отмечается, что бесплатные экспресс-тесты делают в семи больницах. Но при этом всех подряд тестировать не будут. Для этого нужно, чтобы человек соответствовал определенным критериям:

имела близкий контакт с человеком, у которого медики подтвердили заболевание СOVID-19;

есть клинические симптомы заболевания.

В каких больницах делают тесты на COVID-19

По медицинским показаниям тесты на коронавирус можно пройти в таких медучреждениях:

Александровская клиническая больница, улица Шелковичная, 39/1;

Киевская городская клиническая больница № 4, улица Соломенская, 17;

Киевская городская клиническая больница № 9, улица Рижская, 1;

Киевская городская детская клиническая больница № 1, улица Богатырская, 30;

Киевская городская детская клиническая больница № 2, проспект Алишера Навои, 3;

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница, улица Дегтяревская, 23;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины, проспект Героев Сталинграда, 16.

Напомним, что в Киеве на "Гидропарке" напали на журналистку, которая снимала видео о нарушителях карантина.