Де в Києві безкоштовно пройти тест на коронавірус: адреси лікарень

Коронавірус в Києві вже виявили у 161 людини, один пацієнт помер. У столиці можна безкоштовно зробити тести на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомили в КМДА, опублікувавши список державних клінік.

Хто може зробити тест на коронавірус

Наголошується, що безкоштовні експрес-тести роблять в семи лікарнях. Але при цьому всіх підряд тестувати не будуть. Для цього потрібно, щоб людина відповідала певним критеріям:

мала близький контакт з людиною, у якого медики підтвердили захворювання СOVID-19;

є клінічні симптоми захворювання.

В яких лікарнях роблять тести на COVID-19

За медичними показаннями тести на коронавірус можна пройти в таких медичних закладах:

Олександрівська клінічна лікарня, вулиця Шовковична, 39/1;

Київська міська клінічна лікарня № 4, вулиця Солом'янська, 17;

Київська міська клінічна лікарня № 9, вулиця Ризька, 1;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, вулиця Богатирська, 30;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2, проспект Алішера Навої, 3;

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, вулиця Дегтярівська, 23;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, проспект Героїв Сталінграда, 16

Нагадаємо, що в Києві на "Гідропарку" напали на журналістку, яка знімала відео про порушників карантину.