В Киеве "качки" с Гидропарка напали на журналистку: видео и детали ЧП

В Киеве нарушители карантина напали на журналистов (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Киеве соблюдают не все, и многие уверены в своей безнаказанности

Карантин в Киеве, несмотря на строгие запреты, регулярно нарушается. Причем нарушители иногда проявляют агрессию, если им делают замечание. Так, в тренажерном зале под открытым небом в столичном "Гидропарке" напали на журналистов, снимавших сюжет о соблюдении карантина.

ЧП произошло с журналистами канала ZIK. Когда Алла Жизневская с оператором снимали сюжет, один из "качков" набросился на видеооператора, пытаясь вырвать камеру. Девушка-журналист хотела отбить коллегу, но от "спортсменов" досталось и ей.

Напомним, что с 1 апреля в Украине ужесточили карантинные меры. Среди запретов - нахождение в общественном месте без защитной маски, а также посещение детских и спортивных площадок. Отметим, что последняя норма была принята еще 25 марта. Нарушителям грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Молодые люди нарекают, что тренировки им бросать нельзя, так как это вредно, а спортзалы закрыли. При этом, они уверены в собственной безнаказанности, говоря, что за нарушение карантина им ничего не будет.

"Мне плевать на закон", "мне плевать на запреты", "что они мне сделают", - говорят нарушители карантина.

По информации Телеграм-канала PavlovskyNews, главный нападавший на журналистку Аллу Жизневскую и оператора оказался участником АТО.

"Нападавшим на съемочную группу оказался АТОшник по фамилии Шаповалов. Летом прошлого года был замечен в охранных отрядах частной фирмы-застройщика", - сказано в сообщении.

В Киеве нарушители карантина напали на журналистов (скрин: Телеграм/PavlovskyNews)

Напомним, что в Украине по состоянию на 2 апреля 804 случая заражения COVID-19, из них в Киеве - 161. В столице 2 апреля умер первый пациент с коронавирусом - 70-летний мужчина.

В Киеве нарушители карантина напали на журналистов (видео: YouTube/ZIK)

Ранее мы писали, что украинцам в прибережных городах из-за карантина могут запретить доступ к морю.