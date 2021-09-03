В Киеве бастуют курьеры службы доставки: "доходы уже не покрывают рисков"

В Киеве курьеры популярной службы доставки начали бастовать - работники жалуются на снижение выплат и хотят привлечь внимание к опасным условиям труда и отсутствие страхования.

Речь идет о курьерах доставки еды сервиса Bolt Food, которые возмущаются изменениями условий труда.

Как протестуют доставщики

В ходе страйка курьеры ежедневно после 14:00 выключают приложение платформы, чтобы компания не могла выполнять свои функции из-за нехватки рабочих рук.

Также доставщики в знак поддержки протеста вешают на свои рюкзаки наклейки с надписью "Курьеры объявляют страйк", расклеивают постеры на местах скопления коллег с призывом приобщаться к забастовке, на улицах столицы начали появляться соответствующие граффити.

В Киеве курьеры Bolt Food начали забастовку (фото: facebook.com/gotrudovi)

Что требуют недовольные курьеры

определить нижний порог заработка за заказ (коэффициент)

возвращение градации премирования (бонусы)

поднять вопрос качественного медицинского страхования и регистрации транспорта.

По словам одного из курьеров, страйк начался после снижения выплат почти на 50%.

"Расходы на транспорт те же, риски те же, а денег вдвое меньше. Это нас возмутило! Постоянно слышишь о товарищах, которые попали в ДТП, лечатся, прошли операцию и т.д... Если пострадаешь сам - должна быть определенная "подушка", чтобы не остаться голодным хотя бы на время лечения. А сейчас ты работаешь фактически "на сегодня". Доходы уже не покрывают рисков", - объяснил работник службы доставки Артем.

Реакция компании на страйк

В свою очередь в Bolt Food уже отреагировали на ситуацию и заявили, что с первого дня запуска сервиса в Украине компания предоставляет страховку для своих курьеров, передает Retailers.ua.

По словам регионального менеджера компании в Украине Игоря Шрамко, высокая прибыль курьера "формируется за счет сочетания базового дохода и бонусов и обеспечивается благодаря наличию достаточного количества заказов".

"Именно поэтому мы оставляем за собой право комбинировать эти инструменты. В то же время доход курьеров нашей платформы является стабильно высоким благодаря тому, что количество заказов постоянно увеличивается. В дальнейшем мы планируем продолжать стимулировать рост спроса на услугу Bolt Food, инвестируя в это направление. Такая политика будет экономически выгодной как для компании, так и для курьеров", - прокомментировал он.