У Києві страйкують кур'єри служби доставки: "доходи вже не покривають ризиків"

У Києві кур'єри популярної служби доставки почали страйкувати - працівники скаржаться на зниження виплат і хочуть привернути увагу до небезпечних умов праці та відсутність страхування.

Йдеться про кур'єрів доставки їжі сервісу Bolt Food, які обурюються змінами умов праці.

Як протестують доставщики

В ході страйку кур'єри щодня після 14:00 вимикають додаток платформи, щоб компанія не могла виконувати свої функції через брак робочих рук.

Також доставщики на знак підтримки протесту вішають на свої рюкзаки наклейки з написом "Кур'єри оголошують страйк", розклеюють постери на місцях скупчення колег із закликом долучатися до страйку, на вулицях столиці почали з'являтися відповідні графіті.

У Києві кур'єри Bolt Food почали страйк (фото: facebook.com/gotrudovi)

Що вимагають незадоволені кур'єри

визначити нижній поріг заробітку за замовлення (коефіцієнт)

повернення градації преміювання (бонуси)

підняти питання якісного медичного страхування та реєстрації транспорту.

За словами одного з кур'єрів, страйк почався після зниження виплат майже на 50%.

"Витрати на транспорт ті ж, ризики ті ж, а грошей вдвічі менше. Це нас обурило! Постійно чуєш про товаришів, які потрапили в ДТП, лікуються, мали операцію тощо.. Якщо постраждаєш сам - має бути певна "подушка", щоб не залишитися голодним хоча б на час лікування. А зараз ти працюєш фактично "на сьогодні". Доходи вже не покривають ризиків", - пояснив працівник служби доставки Артем.

Реакція компанії на страйк

Своєю чергою в Bolt Food вже відреагували на ситуацію і заявили, що з першого дня запуску сервісу в Україні компанія надає страховку для своїх кур'єрів, передає Retailers.ua.

За словами регіонального менеджера компанії в Україні Ігоря Шрамка, високий прибуток кур'єра "формується внаслідок поєднання базового доходу і бонусів і забезпечується завдяки наявності достатньої кількості замовлень".

"Саме тому ми залишаємо за собою право комбінувати ці інструменти. Разом з тим дохід кур'єрів нашої платформи є стабільно високим завдяки тому, що кількість замовлень постійно збільшується. Надалі ми плануємо продовжувати стимулювати зростання попиту на послугу Bolt Food, інвестуючи в цей напрямок. Така політика буде економічно вигідною як для компанії, так і для кур'єрів", - прокоментував він.