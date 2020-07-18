В Киеве бандит угнал мотоцикл, чтобы изменить мир: видео и все подробности

В Киеве мужчина с ножом и пистолетом угнал мотоцикл Suzuki посреди белого дня, оправдываясь тем, что хотел поменять мир. Мужчина-вор был задержан полицейскими по горячим следам через 10 минут после угона транспортного средства. Детали происшествия рассказываются в сообществе "Киев Оперативный" в Telegram.

Известно, что на улице Кирилловской, неизвестный угрожал владельцу мотоцикла ножом и после завладел мотоциклом. Была введена полицейская операция "План перехват".

В Киеве бандит угнал мотоцикл, чтобы изменить мир (фото: "Киев Оперативный")

Уже через 10 минут благодаря слаженной работе патрульных полицейских мотоцикл обнаружен на улице Петропавловской, а подозреваемый - задержан.

Вор был в нетрезвом состоянии, говорил, что хочет поменять мир. При себе у него был нож и пистолет.

Напомним, что Рада предлагает учитывать стоимость авто при выборе наказания за его угон.

Также мы писали, что МВД создает базу данных карманников и автомобильных воров.