ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рада предлагает учитывать стоимость авто при выборе наказания за его угон

Украина, Вторник 14 июля 2020 14:41
Рада предлагает учитывать стоимость авто при выборе наказания за его угон
Фото: угон авто (freepik)
Автор: Юлия Струк

Изменения хотят внести в УК и в УПК

Верховная рада предлагает учитывать стоимость автомобиля при определении ответственности за его угон. Нардепы одобрили за основу соответствующий законопроект №3301.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Нынешняя редакция ч. 2 и 3 ст. 289 Уголовного кодекса учитывает реально нанесенные убытки от преступления, а не стоимость угнанного автомобиля.

Этот же проект закона предлагает заменить в соответствующих нормах слова "нанесли значительный материальный вред" на "совершены в значительных размерах" и "совершены в больших размерах". Тем самым акт определяет квалифицирующим признаком стоимость авто.

В частности, значительным размером считается сумма от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 гривен), а большим размером - более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 262 750 гривен).

При этом за угон машины стоимостью до 105 тысяч гривен грозит штраф от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен - 20400 гривен) или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

За угон авто, которое стоит более 262 тысяч гривен, предлагают лишать свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также закон усиливает ответственность за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера угнанного авто, его реализацию, а также создание или содержание мест, в которых такие авто переоборудуют. За такие деяния грозит штраф от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, хотят наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Министерство внутренних дел создает базу данных карманников и автомобильных воров.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины автомобилиВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь