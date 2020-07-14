Рада предлагает учитывать стоимость авто при выборе наказания за его угон

Фото: угон авто (freepik)

Изменения хотят внести в УК и в УПК

Верховная рада предлагает учитывать стоимость автомобиля при определении ответственности за его угон. Нардепы одобрили за основу соответствующий законопроект №3301.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Нынешняя редакция ч. 2 и 3 ст. 289 Уголовного кодекса учитывает реально нанесенные убытки от преступления, а не стоимость угнанного автомобиля.

Этот же проект закона предлагает заменить в соответствующих нормах слова "нанесли значительный материальный вред" на "совершены в значительных размерах" и "совершены в больших размерах". Тем самым акт определяет квалифицирующим признаком стоимость авто.

В частности, значительным размером считается сумма от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 гривен), а большим размером - более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 262 750 гривен).

При этом за угон машины стоимостью до 105 тысяч гривен грозит штраф от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен - 20400 гривен) или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

За угон авто, которое стоит более 262 тысяч гривен, предлагают лишать свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также закон усиливает ответственность за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера угнанного авто, его реализацию, а также создание или содержание мест, в которых такие авто переоборудуют. За такие деяния грозит штраф от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, хотят наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Министерство внутренних дел создает базу данных карманников и автомобильных воров.