У Києві бандит викрав мотоцикл, аби змінити світ: відео і всі подробиці

У Києві чоловік з ножем і пістолетом викрав мотоцикл Suzuki посеред білого дня, виправдовуючись тим, що хотів змінити світ. Чоловік-злодій був затриманий поліцейськими по гарячих слідах через 10 хвилин після викрадення транспортного засобу. Деталі події розповідаються в співтоваристві "Київ Оперативний" в Telegram.

Відомо, що на вулиці Кирилівській, невідомий погрожував власнику мотоцикла ножем і після заволодів мотоциклом. Була введена поліцейська операція "План перехоплення".

У Києві бандит викрав мотоцикл, аби змінити світ (фото: "Київ Оперативний")

Вже через 10 хвилин завдяки злагодженій роботі патрульних поліцейських мотоцикл виявлений на вулиці Петропавлівській, а підозрюваний - затриманий.

Злодій був у нетверезому стані, говорив, що хоче змінити світ. При собі у нього був ніж і пістолет.

Нагадаємо, що Рада пропонує враховувати вартість авто при виборі покарання за його викрадення.

Також ми писали, що МВС створює базу даних кишенькових злодіїв і автомобільних злодіїв.