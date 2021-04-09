В Киеве на балконе заметили "египетский саркофаг": занял все пространство

В Киеве люди заметили на одном из балконов многоэтажки огромную, странную фигуру. Она напомнила им египетский саркофаг.
Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
Люди сфотографировали балкон с необычным саркофагом днем и вечером. При вечернем освещении необычная фигура выглядит потрясающе.
Такую находку на неделе увидел на балконе одной из многоэтажек киевлянин Дмитрий Филипенко.
Скульптура золотистого цвета и действительно напоминает изображение древнеегипетского бога с головой какой-то птицы. Сейчас назначение этой фигуры неизвестно. Адрес, по которому она находится, не сообщается.
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