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В Киеве на балконе заметили "египетский саркофаг": занял все пространство

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 13:52
В Киеве на балконе заметили "египетский саркофаг": занял все пространство На киевском балконе увидели "сувенир" из Египта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве люди заметили на одном из балконов многоэтажки огромную, странную фигуру. Она напомнила им египетский саркофаг.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Люди сфотографировали балкон с необычным саркофагом днем и вечером. При вечернем освещении необычная фигура выглядит потрясающе.

Такую находку на неделе увидел на балконе одной из многоэтажек киевлянин Дмитрий Филипенко.

Скульптура золотистого цвета и действительно напоминает изображение древнеегипетского бога с головой какой-то птицы. Сейчас назначение этой фигуры неизвестно. Адрес, по которому она находится, не сообщается.

В Киеве на балконе заметили &quot;египетский саркофаг&quot;: занял все пространствоВ Киеве на балконе заметили &quot;египетский саркофаг&quot;: занял все пространствоВ Киеве заметили египетский саркофаг (фото: dtp.kiev.ua)

Как мы ранее писали, в Киеве на секонд-хенде обнаружили необычную находку.

Также мы сообщали, что в Украине на стройке дороги раскопали уникальные артефакты.

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