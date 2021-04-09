У Києві на балконі помітили "єгипетський саркофаг": зайняв весь простір
У Києві люди помітили на одному з балконів багатоповерхівки величезну, дивну фігуру. Вона нагадала їм єгипетський саркофаг.
Про це повідомили в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Люди сфотографували балкон з незвичайним саркофагом вдень і ввечері. При вечірньому освітленні незвичайна фігура виглядає приголомшливо.
Таку знахідку на тижні побачив на балконі однієї з багатоповерхівок киянин Дмитро Філіпенко.
Скульптура золотистого кольору і справді нагадує зображення давньоєгипетського бога з головою якоїсь птиці. Зараз призначення цієї фігури невідомо. Адреса, за якою вона розташована, не повідомляється.
У Києві помітили єгипетський саркофаг (фото: dtp.kiev.ua)
Як ми раніше писали, у Києві на секонд-хенді виявили незвичайну знахідку.
Також ми повідомляли, що в Україні на будівництві дороги розкопали унікальні артефакти.