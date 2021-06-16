У Києві бабуся придумала спосіб наживатися на відвідувачах супермаркетів: відео викриття
У Києві пенсіонерка придумала спосіб шахрайства, просячи відвідувачів супермаркету допомогти їй оплатити покупки. У підсумку за день "роботи" літня жінка отримує у такий спосіб до тисячі гривень, видані їй небайдужими.
Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.
"Йду в магазин і бачу - стоїть бабуся з возом і кульками, просить грошей. Далі бачу, як за нею приїжджає таксі. Почав знімати відео. Касир з "Новуса" сказав, що вона "постійний клієнт" і просить оплатити покупки. Зі слів касира - 900 гривень на день на покупках вона має, а то якщо пощастить і більше. Плюс те, що небайдужі люди дають", - йдеться в публікації.
Бабусю зняв на телефон один з покупців, коли та під вечір, попередньо затоварившись таким чином, поїхала на таксі. Чоловік перед цим "позичив" пенсіонерці 20 гривень на її прохання. А пізніше побачив, як та викликала транспорт, і помчала в ніч. Сталося це коло супермаркету Novus на Броварському проспекті, 17.
"Тобто ви щойно у мене просили 20 гривень, а зараз на таксі сідайте? Це зручно так? Ви так звикли - позичати гроші, а потім на таксі сідати?"- запитував у жінки обурений киянин.
У відповідь жінка, сідаючи в таксі, просто відповідала "так-так", не сперечалася і не обтяжувала себе виправданнями, і додала наостанок: "баба розтратилася".
"Ну звичайно... Добре люди заробляють. Чому я так не заробляю?"- дивується чоловік такому нахабству.
Відео: у Києві бабуся в супермаркетах наживається на співчуваючих відвідувачах, просячи оплатити її покупки
У мережі деякі жителі столиці впізнали бабусю, і стали ділитися власним досвідом спілкування з нею, тільки в інших магазинах. Також почали наводити інші приклади, коли випрошують гроші у перехожих під різним приводом: на бензин, на ремонт, на покупки... Деякі в коментарях зауважують, що через подібні випадки, "ошпарившись" на шахраях, люди нерідко перестають давати гроші іншим прохачам, які дійсно можуть бути в нужді.
- Напевно родичка діда з "поламаним" авто.
- Нехай всі бачать. Фіг потім їй допоможуть. Непогано влаштувалася.
- До мене підходила в Мегамаркеті на Олімпійській. У кошику - салямі, хурма, виноград.... кажу їй, мовляв - як для жебрака у неї недешеві продукти, і запропонував купити щось простіше... типу хліба, молока, яєць. На що почув: "...щоб ти провалився, жмот".
- Раніше в Сільпо на Червоній руті промишляла.
- Фото їх кругом світити потрібно. Я так один раз потрапила, на Васильківській Ой, бензин закінчився, хоч на літр дайте. Питаю, що за машина ? Жигуль... Даю 100 грн. Хоч би спасибі сказав. Через день на тому ж місці... а я на іншій машині, впізнав. Просити не став... каже, ми вже назбирали... Після цього нікому не допомагаю...
- Ха-ха, вона щодня в магазині з повним візком, хапає молодь, щоб їй оплатили. І не помиляється ж.
- Раз так попався на своїй жалості. Другий раз бабульку цю з пельменями і сардельками відіслав шукати щастя в іншому місці. Касири сказали потім, що її можна на пів ставки в магазин приймати. Я б хрін скільки часу вистояв у її віці.
- Ось так! Наші бабусі на таксі в булочну їздять!
- Я через таких і перестав подавати.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві викрили шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки.
Раніше повідомлялося, що у Чернівцях помітили жебрака - "ніндзю" з iPhone, і в мережі показали фото шахрайки.