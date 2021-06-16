У Києві бабуся придумала спосіб наживатися на відвідувачах супермаркетів: відео викриття

У Києві пенсіонерка придумала спосіб шахрайства, просячи відвідувачів супермаркету допомогти їй оплатити покупки. У підсумку за день "роботи" літня жінка отримує у такий спосіб до тисячі гривень, видані їй небайдужими.

"Йду в магазин і бачу - стоїть бабуся з возом і кульками, просить грошей. Далі бачу, як за нею приїжджає таксі. Почав знімати відео. Касир з "Новуса" сказав, що вона "постійний клієнт" і просить оплатити покупки. Зі слів касира - 900 гривень на день на покупках вона має, а то якщо пощастить і більше. Плюс те, що небайдужі люди дають", - йдеться в публікації.

Бабусю зняв на телефон один з покупців, коли та під вечір, попередньо затоварившись таким чином, поїхала на таксі. Чоловік перед цим "позичив" пенсіонерці 20 гривень на її прохання. А пізніше побачив, як та викликала транспорт, і помчала в ніч. Сталося це коло супермаркету Novus на Броварському проспекті, 17.

"Тобто ви щойно у мене просили 20 гривень, а зараз на таксі сідайте? Це зручно так? Ви так звикли - позичати гроші, а потім на таксі сідати?"- запитував у жінки обурений киянин.

У відповідь жінка, сідаючи в таксі, просто відповідала "так-так", не сперечалася і не обтяжувала себе виправданнями, і додала наостанок: "баба розтратилася".

"Ну звичайно... Добре люди заробляють. Чому я так не заробляю?"- дивується чоловік такому нахабству.

Відео: у Києві бабуся в супермаркетах наживається на співчуваючих відвідувачах, просячи оплатити її покупки

У мережі деякі жителі столиці впізнали бабусю, і стали ділитися власним досвідом спілкування з нею, тільки в інших магазинах. Також почали наводити інші приклади, коли випрошують гроші у перехожих під різним приводом: на бензин, на ремонт, на покупки... Деякі в коментарях зауважують, що через подібні випадки, "ошпарившись" на шахраях, люди нерідко перестають давати гроші іншим прохачам, які дійсно можуть бути в нужді.