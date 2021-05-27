В Черновцах заметили попрошайку - "ниндзю" с iPhone: фото взорвало сеть
В Черновцах на одном из перекрестков горожане сфотографировали женщину, которая попрошайничает... с iPhone в руках. Кроме того, она притворяется старушкой, хотя на самом деле ей около 30 лет.
Об этом местная жительница Юлия Загороднюк написала в Facebook-сообществе "СтопХам. Буковина".
Известно, что женщина регулярно попрошайничает на пересечении проспекта Независимости и улицы Небесной Сотни.
Она сидит на коленях одета в теплую куртку, лицо полностью прикрыто платком, в руках нищенка держит телефон, вероятно iPhone.
"Какая бедная "бабушка". Однажды пришла моя мама вся в слезах. Плача говорит: "Не могут нажраться чиновники, это же они стареньких довели до такого. Она бедная свернулась калачиком, наверное, и хлеба не за что купить. Она маленькая такая в платочке, как когда-то ходила наша бабушка покойная"... Говорит, а слез остановить не может. Я тогда, проходя этот же переход, обратила внимание на эту "бабушку". Уже вместе с мамой смеялись, что она зря плакала. А сегодня эта "бабушка" так ловко выровняла спину и достала из кармана телефон, что я просто не смогла пройти спокойно", - написала Юлия.
Фото: черновицкая нищенка, у которой заметили дорогой телефон (facebook/СтопХам Буковина)
В комментариях под фотографиями пользователи бурно отреагировали на снимки.
Кроме того, они отметили, что телефон в руках нищенки - это iPhone 7 Plus. По словам местных жителей, это довольно молодая женщина, и это по их мнению, снова работает бездомная мафия.
- Бабки сейчас такие модные
- Ей лет так 30
- Тот случай когда "бедняк" на Xiaomi фотографирует нищего с iPhone
- Гуляли сегодня, видели как она одевается. Хотела сфотографировать ее, но она убежала. Довольно молодая женщина, красивая внешне. Видимо, опять работает беспризорная мафия.
- То есть бабушка, дочка и сын. Я их видела после "труда" всех вместе. Все здоровы! А это надо здоровье иметь, чтобы целыми днями сидеть вдвое
- Не все бабушки iPhone имеют да еще и брови накрашены.
- Черновицкая ниндзя
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