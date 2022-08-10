У Києві бабуся енергійно станцювала під хіт "Допоможе ЗСУ": відео підірвало мережу
У центрі Києва випадкові перехожі зняли на відео бабусю, яка танцювала біля вуличних музикантів, з колонок яких лунала пісня "Допоможе ЗСУ" - Qatoshi и Чико.
Відео опублікували на сторінці "Visit Ukraine Official" в Instagram.
На ролику можна побачити, що слухачів майже не було, тому бабуся з ціпком сама "запалювала" під відомий хіт.
"Нас не подолати. Україні слава! Відео знято на центральній вулиці столиці", - йдеться у повідомленні.
Також можна побачити, як вуличні музиканти барабанять ритм хіта, а бабуся з пакетом та ціпком перед ними крутиться, стрибає і підтанцьовує в такт.
У коментарях користувачі приємно вражені від жінки та пишуть, що відео підняло їм настрій:
- У нас всі чудові, і молодь, і бабусі;
- Наші бабусі найкращі;
- Супер! Вона точно щось знає;
- А вони хотіли Київ за три дні взяти. А там ось який захист;
- Чудовий настрій від перегляду гарантований;
- Українці - незламна нація.
Раніше ми повідомляли, що барабанщик, який служить у ЗСУ, зіграв "Ой, у лузі червона калина" на автоматі.
Також ми писали, що маленька українка переспівала відому пісню та стала зіркою мережі.