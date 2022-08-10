ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві бабуся енергійно станцювала під хіт "Допоможе ЗСУ": відео підірвало мережу

Новость на русском →
Київ, Середа 10 серпня 2022 15:55
У Києві бабуся енергійно станцювала під хіт "Допоможе ЗСУ": відео підірвало мережу У Києві бабуся танцювала під відому пісню (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У центрі Києва випадкові перехожі зняли на відео бабусю, яка танцювала біля вуличних музикантів, з колонок яких лунала пісня "Допоможе ЗСУ" - Qatoshi и Чико.

Відео опублікували на сторінці "Visit Ukraine Official" в Instagram.

На ролику можна побачити, що слухачів майже не було, тому бабуся з ціпком сама "запалювала" під відомий хіт.

"Нас не подолати. Україні слава! Відео знято на центральній вулиці столиці", - йдеться у повідомленні.

Також можна побачити, як вуличні музиканти барабанять ритм хіта, а бабуся з пакетом та ціпком перед ними крутиться, стрибає і підтанцьовує в такт.

У коментарях користувачі приємно вражені від жінки та пишуть, що відео підняло їм настрій:

  • У нас всі чудові, і молодь, і бабусі;
  • Наші бабусі найкращі;
  • Супер! Вона точно щось знає;
  • А вони хотіли Київ за три дні взяти. А там ось який захист;
  • Чудовий настрій від перегляду гарантований;
  • Українці - незламна нація.

Раніше ми повідомляли, що барабанщик, який служить у ЗСУ, зіграв "Ой, у лузі червона калина" на автоматі.

Також ми писали, що маленька українка переспівала відому пісню та стала зіркою мережі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя