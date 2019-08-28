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В Киеве в автомобиле у мужчины взорвался вейп: он обжог ему пах

STYLERЖизнь    28.08.2019 - 21:59
В Киеве в автомобиле у мужчины взорвался вейп: он обжог ему пах
Иллюстративное фото (pixabay.com)

У мужчины прямо в автомобиле взорвалась выключенная электронная сигарета

В Киеве в автомобиле у мужчины взорвалась электронная сигарета, которая была отключена. Вейп находился в сумке и во время движения авто раздался взрыв. В результате пострадал 27-летний мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

По словам копов, двое мужчин ехали на автомобиле Skoda по проспекту Победы. В сумке у пассажира лежала электронная сигарета. Во время движения прибор взорвался. Водитель моментально остановился и вызвал медиков. Пострадавший пассажир получил ожоги рук и паховой зоны. Его срочно увезли в больницу.

От чего взорвался вейп пока не установлено, ведь прибор был выключен. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали ЧП устанавливаются.

В Киеве в автомобиле у мужчины взорвался вейп: он обжог ему пах

Фото: Салон автомобиля, где взорвался вейп (kiev.informator.ua)

Как ранее мы писали, недавно в США в штате Иллинойс произошел первый случай смерти от болезни легких, которая была вызвана курением электронных сигарет. У всех пациентов, который курили электронные сигареты, наблюдался кашель, прерывистое дыхание, задышка и общая слабость. Кроме того, у некоторых была диарея и рвота. В нескольких тяжелых случаях у людей были повреждены легкие.

Напомним, что Супрун развенчала мифы об электронных сигаретах и сообщила, что это не безопасная альтернатива классическому курению.

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