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У Києві В автомобілі у чоловіка вибухнув вейп: він обпік йому пах

STYLERЖиття    28.08.2019 - 21:59
У Києві В автомобілі у чоловіка вибухнув вейп: він обпік йому пах
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У чоловіка прямо в автомобілі вибухнула вимкнена електронна сигарета

У Києві в автомобілі у чоловіка вибухнула електронна сигарета, яка була відключена. Вейп знаходився в сумці і під час руху авто пролунав вибух. В результаті постраждав 27-річний чоловік. Про це повідомляє "Інформатор".

За словами копів, двоє чоловіків їхали на автомобілі Skoda по проспекту Перемоги. В сумці пасажира лежала електронна сигарета. Під час руху прилад вибухнув. Водій вмить зупинився і викликав медиків. Постраждалий пасажир отримав опіки рук і пахової зони. Його терміново відвезли до лікарні.

Від чого вибухнув вейп поки не встановлено, адже прилад був вимкнений. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

У Києві В автомобілі у чоловіка вибухнув вейп: він обпік йому пах

Фото: Салон автомобіля, де вибухнув вейп (kiev.informator.ua)

Як раніше ми писали, нещодавно у США в штаті Іллінойс стався перший випадок смерті від хвороби легенів, яка була викликана курінням електронних сигарет. У всіх пацієнтів, що курили електронні сигарети, спостерігався кашель, переривчасте дихання, задышка і загальна слабкість. Крім того, у деяких була діарея і блювота. У декількох важких випадках у людей були пошкоджені легені.

Нагадаємо, що Супрун розвінчала міфи про електронні сигарети і повідомила, що це не безпечна альтернатива класичному куріння.

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