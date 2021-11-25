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В Киеве автохамы заблокировали выезд "скорой" с больным: возмутительное видео

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве медики скорой помощи приехали в один из домов для оказания медицинской помощи. Однако впоследствии, они уехать в больницу долгое время не могли.

Так, инцидент произошел вечером 24 ноября, сообщили в Telegram- канале "Киев оперативный".

Видео в сети с наглыми нарушителями сняли очевидцы и родственники больного.

В частности, когда врачи вышли из подъезда вместе с больным, который нуждался в срочной госпитализации, то увидели, что сразу двое водителей заблокировали скорой выезд.

Владельцы автомобилей появились минимум через пол часа. Только после этого медики смогли больного транспортировать в больницу.

К счастью, все закончилось хорошо.

В комментариях пользователи пишут, что нужно было вызвать полицию и эвакуатор.

  • Так надо было полицию вызвать за нарушение правил парковки и на штраф стоянку забрали бы их;
  • Нужно вводить штрафы за такое. Чтобы думали в следующий раз;
  • Обычно водитель скорой сидит в машине и ждет медиков. Он же видел, как этот паркуется. Неужели промолчал?;
  • Неужели больше места не было припарковаться;
  • Эвакуатора на них и на штрафплощадку.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах женщина заблокировала выезд "скорой" с больной и ругалась на медиков.

Также мы писали, что киевские медики жалуются, что их кареты "скорой" штрафуют за превышение скорости.

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скорая помощь