В Киеве автохамы заблокировали выезд "скорой" с больным: возмутительное видео

Видео в сети с наглыми нарушителями сняли очевидцы и родственники больного.

В частности, когда врачи вышли из подъезда вместе с больным, который нуждался в срочной госпитализации, то увидели, что сразу двое водителей заблокировали скорой выезд.

Владельцы автомобилей появились минимум через пол часа. Только после этого медики смогли больного транспортировать в больницу.

К счастью, все закончилось хорошо.

В комментариях пользователи пишут, что нужно было вызвать полицию и эвакуатор.