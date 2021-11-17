Киевские медики жалуются, что их кареты "скорой" штрафуют за превышение скорости

В Киеве правоохранители присылают штрафы за превышение скорости каретами "скорой помощи" медучреждению, которое ими владеет. В итоге исполнительная служба арестовала банковский счет директора частной клиники "Оберіг" за неуплату штрафных санкций по представлению Нацполиции.

О ситуации рассказал совладелец этой клиники Александр Деркач в своем Facebook .

По его словам, медучреждение не уплатило штраф за машины "скорой", которые превысив установленную по городу скорость движения, попали на камеры фотофиксации нарушений ПДД.

""Скорых" у нас много, потому и актов много. Десятки в год. Не успеваем отписываться. Рассматриваются неделями", - говорится в публикации.

Также Деркач добавил, что его партер Виктор Рыбчук связался со своим коллегой из медицинского центра "Добробут", и оказалось, что там аналогичная история.

"Интересно, свои машины они тоже штрафуют за превышение скорости, или только те, что за водкой едут?" - с сарказмом добавил он.

В комментариях к публикации пользователи сети также возмущаются такой ситуацией, и размышляют, как можно из нее выйти.