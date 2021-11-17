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Киевские медики жалуются, что их кареты "скорой" штрафуют за превышение скорости

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Киев, Среда 17 ноября 2021 09:23
Киевские медики жалуются, что их кареты "скорой" штрафуют за превышение скорости Фото: автомобиль "скорой помощи" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве правоохранители присылают штрафы за превышение скорости каретами "скорой помощи" медучреждению, которое ими владеет. В итоге исполнительная служба арестовала банковский счет директора частной клиники "Оберіг" за неуплату штрафных санкций по представлению Нацполиции.

О ситуации рассказал совладелец этой клиники Александр Деркач в своем Facebook.

По его словам, медучреждение не уплатило штраф за машины "скорой", которые превысив установленную по городу скорость движения, попали на камеры фотофиксации нарушений ПДД.

""Скорых" у нас много, потому и актов много. Десятки в год. Не успеваем отписываться. Рассматриваются неделями", - говорится в публикации.

Также Деркач добавил, что его партер Виктор Рыбчук связался со своим коллегой из медицинского центра "Добробут", и оказалось, что там аналогичная история.

"Интересно, свои машины они тоже штрафуют за превышение скорости, или только те, что за водкой едут?" - с сарказмом добавил он.

В комментариях к публикации пользователи сети также возмущаются такой ситуацией, и размышляют, как можно из нее выйти.

  • Пост вызвал бурю вечерних эмоций, столь разных. Но, решать проблему то нужно, как вариант спецреестра с исключением из системы реагирования.
  • Какой абсурд!
  • Сюр!
  • Ситуация знакома и у меня на предприятии. Как руководитель, я должен отвечать лично за нарушение ПДД моими водителями и оплачивать их штрафы. Желательно вовремя. Причина проста - руководителя предприятия полиции найти легче, чем работника. Пошли по простому пути.
  • У МЧС такая же проблема?
  • А как скорую помощь можно оштрафовать за превышение скорости? Это же какой-то нонсенс.
  • Жесть, можно же в программе поставить распознавание.
  • Так подать в суд на пересмотр протоколов. А также в МВД заявление на пересмотр алгоритма формирования протоколов. Может, где-то сбой идет.

Напомним, ранее мы писали, как при автофиксации нарушений ПДД обжаловать штраф.

Ранее сообщалось, что в Харькове поймали и наказали водителя, который не хотел пропускать "скорую".

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