Киевские медики жалуются, что их кареты "скорой" штрафуют за превышение скорости
В Киеве правоохранители присылают штрафы за превышение скорости каретами "скорой помощи" медучреждению, которое ими владеет. В итоге исполнительная служба арестовала банковский счет директора частной клиники "Оберіг" за неуплату штрафных санкций по представлению Нацполиции.
О ситуации рассказал совладелец этой клиники Александр Деркач в своем Facebook.
По его словам, медучреждение не уплатило штраф за машины "скорой", которые превысив установленную по городу скорость движения, попали на камеры фотофиксации нарушений ПДД.
""Скорых" у нас много, потому и актов много. Десятки в год. Не успеваем отписываться. Рассматриваются неделями", - говорится в публикации.
Также Деркач добавил, что его партер Виктор Рыбчук связался со своим коллегой из медицинского центра "Добробут", и оказалось, что там аналогичная история.
"Интересно, свои машины они тоже штрафуют за превышение скорости, или только те, что за водкой едут?" - с сарказмом добавил он.
В комментариях к публикации пользователи сети также возмущаются такой ситуацией, и размышляют, как можно из нее выйти.
- Пост вызвал бурю вечерних эмоций, столь разных. Но, решать проблему то нужно, как вариант спецреестра с исключением из системы реагирования.
- Какой абсурд!
- Сюр!
- Ситуация знакома и у меня на предприятии. Как руководитель, я должен отвечать лично за нарушение ПДД моими водителями и оплачивать их штрафы. Желательно вовремя. Причина проста - руководителя предприятия полиции найти легче, чем работника. Пошли по простому пути.
- У МЧС такая же проблема?
- А как скорую помощь можно оштрафовать за превышение скорости? Это же какой-то нонсенс.
- Жесть, можно же в программе поставить распознавание.
- Так подать в суд на пересмотр протоколов. А также в МВД заявление на пересмотр алгоритма формирования протоколов. Может, где-то сбой идет.
Напомним, ранее мы писали, как при автофиксации нарушений ПДД обжаловать штраф.
Ранее сообщалось, что в Харькове поймали и наказали водителя, который не хотел пропускать "скорую".