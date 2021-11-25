У Києві автохами заблокували виїзд "швидкої" з хворим: обурливе відео

У Києві медики швидкої допомоги приїхали до одного з будинків для надання медичної допомоги. Однак згодом, вони виїхати до лікарні довгий час не могли.

Так, інцидент стався ввечері 24 листопада, повідомили у Telegram -каналі "Київ оперативний".

У коментарях користувачі пишуть, що потрібно було викликати поліцію та евакуатора.

На щастя, все закінчилося добре.

Власники автомобілів з'явились щонайменше за пів години. Тільки після цього медики змогли хворого транспортувати до лікарні.

Зокрема, коли лікарі вийшли з під'їзду разом із хворим, який потребував термінової госпіталізації, то побачили, що відразу двоє водіїв заблокували швидкій виїзд.

Відео у мережі з нахабними порушниками зняли очевидці та родичі хворого.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях жінка заблокувала виїзд "швидкої" з хворою і лаялась на медиків.

Також ми писали, що київські медики скаржаться, що їхні карети "швидкої" штрафують за перевищення швидкості.