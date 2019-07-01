В Киеве автохам на внедорожнике пытался заехать на новый мост: что вышло (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

По пешеходному мосту под аркой Дружбы народов хотел проехаться пьяный водитель

На новый пешеходный мост в Киеве хотел заехать очередной автохам. Водитель внедорожника SsangYong Kyron намеревался въехать на конструкцю в 30 июня около пяти утра, но правоохранители пресекли попытку. Об этом говорится в сообщении "Муниципальной охраны" на страничке в Facebook.

Также в сети опубликовали соответствующие фото.

"Дурной пример таки заразен", - отметили стражи порядка.

Так, 17 июня "мажор" на Mercedes проехался по мосту, а затем пытался скрыться от полиции. Впрочем, нарушителя вычислили и задержали. Вскоре после этого киевляне активо обсуждали в сети выходку мотоциклиста, который "попался" на мосту со своим байком.

Правоохранители рассказали, что SsangYong Kyron двигался из парка Владимирская горка (с стороны Трехсвятительской) в сторону пешеходно-велосипедного моста.

Фото: facebook.com/munohorona

Была вызвана полиция, на водителя составлен административный протокол.

По информации полиции, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

"Еще раз акцентируем - только неотвратимость наказания сдерживает следующие нарушения", - подчеркнули правоохранители.

Фото: facebook.com/munohorona

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают мнение, что автохамы и дальше будут "посягать" на новый мост.

Спасибо за защиту!

Пешеходно-велосипедный мост, все любят тебя, мостик!

Скоро жлобье и на "Ланосах" подтянется. Надеюсь проектом болларды предусмотрены...

Скрин коментариев

Напомним, уже на второй день после открытия в Киеве мост под аркой Дружбы народов был частично разрушен.

Как сообщалось, недавно в сети показали видео, как в Киеве водитель автомобиля Peugeot не пропускал карету скорой помощи, которая ехала по оживленной трассе, включив сигнальную сирену. Поведение автохама вызвало огромное количество гневных комментариев.