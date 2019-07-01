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У Києві автохам на позашляховику намагався заїхати на новий міст: що вийшло (фото)

STYLERЖиття    01.07.2019 - 13:23
У Києві автохам на позашляховику намагався заїхати на новий міст: що вийшло (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

По пішохідному мосту під аркою Дружби народів хотів проїхатися п'яний водій

На новий пішохідний міст у Києві хотів заїхати черговий автохам. Водій позашляховика SsangYong Kyron мав намір в'їхати на конструкцю 30 червня близько п'яти ранку, але правоохоронці припинили спробу. Про це йдеться в повідомленні "Муніципальної охорони" на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували відповідні фото.

"Дурний приклад таки заразний", - зазначили правоохоронці.

Так, 17 червня "мажор" на Mercedes проїхався по мосту, а потім намагався сховатися від поліції. Втім, порушника вирахували і затримали. Незабаром після цього кияни активи обговорювали в мережі витівку мотоцикліста, який "попався" на мосту зі своїм байком.

Правоохоронці розповіли, що SsangYong Kyron рухався з парку Володимирська гірка (з боку Трьохсвятительської) у бік пішохідно-велосипедного моста.

У Києві автохам на позашляховику намагався заїхати на новий міст: що вийшло (фото)

Фото: facebook.com/munohorona

Була викликана поліція, на водія складено адміністративний протокол.

За інформацією поліції, водій міг перебувати в стані алкогольного сп'яніння.

"Вкотре акцентуємо - лише невідворотність покарання стримує наступні порушення", - наголосили правоохоронці.

У Києві автохам на позашляховику намагався заїхати на новий міст: що вийшло (фото)

Фото: facebook.com/munohorona

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють думку, що автохами і надалі будуть "зазіхати" на новий міст.

  • Дякую за захист!
  • Пішохідно-велосипедний міст, всі люблять тебе, мостику!
  • Скоро жлоби і на "Ланосах" підтягнуться. Сподіваюся проектом болларди передбачені...

У Києві автохам на позашляховику намагався заїхати на новий міст: що вийшло (фото)

Скрін коментарів

Нагадаємо, вже на другий день після відкриття в Києві міст під аркою Дружби народів був частково зруйнований.

Як повідомлялося, нещодавно у мережі показали відео, як у Києві водій автомобіля Peugeot не пропускав карету швидкої допомоги, яка їхала по жвавій трасі, включивши сигнальну сирену. Поведінка автохама викликала величезну кількість гнівних коментарів.

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