В Киеве в автобусе рухнула часть крыши: реакция пассажиров удивляет (фото)

В Киеве в автобусе оборвалась часть потолка и нависла прямо над головами пассажиров.
Фото инцидента опубликовали в Telegram- канале "Киев".
Так, событие произошло на Троещине. На фото видно, что открепленная часть потолка болталась над головой у других пассажиров. Автобус, в котором сломался элемент салона, работает на маршруте №73.
В частности, автобус этого маршрута соединяет отдаленные районы Троещины со станцией метро "Героев Днепра". Также ни один из пассажиров не испугался и не обращал на открепление деталь никакого внимания. Хотя часть автобуса нависла прямо над головами пассажиров.
Фото: в автобусе Киева рухнул потолок (t.me/kyivtv)
"Единственный маршрут, чтобы вечером попасть с Оболони на Троещину, и тот угрожает жизни пассажиров", – отметили неравнодушные жители района.
Ранее мы сообщали, что в Одессе полуобнаженная пара ехала в маршрутке. Возмущенные пассажиры пытались выгнать пару из салона общественного транспорта.
Также пассажирка - "заяц" избила водителя автобуса во Львове. Неадекватку пришлось выволочь из транспорта, но и это ее не остановило, она продолжила дебоширить.