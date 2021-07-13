У Києві в автобусі звалилася частина даху: реакція пасажирів дивує (фото)

Так, подія сталася на Троєщині. На фото видно, що відкріплена частина стелі бовталася над головою в інших пасажирів. Автобус, у якому зламався елемент салону, працює на маршруті №73.

Зокрема, автобус цього маршруту сполучає віддалені райони Троєщини зі станцією метро "Героїв Дніпра". Також жоден з пасажирів не злякався і не звертав на відкріплення деталь ніякої уваги. Хоча частина автобуса нависла прямо над головами пасажирів.

Фото: в автобусі Києва звалилась стеля (t.me/kyivtv)

"Єдиний маршрут, щоб ввечері потрапити з Оболоні на Троєщину, і той загрожує життю пасажирів", – зазначили небайдужі мешканці району.