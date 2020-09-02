У Києві авто знесло "літник" МакДональдса з людьми: відео та деталі НП

В Києві сталася ДТП біля МакДональдза на Троєщині (колаж: РБК-Україна)

У Києві водій врізався в літню терасу МакДональдза, де вечеряли люди

У Києві водій збив літню терасу МакДональдза, де сиділи відвідувачі. В результаті двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Водій, попередньо, знаходився в адекватному стані.

Відео з місця події і подробиці аварії з'явилися на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Відомо, що винуватцем ДТП став чоловік за кермом автомобіля марки Hyundai. Що стало причиною такого маневру - спутані педалі або що-небудь ще - належить з'ясувати поліції.

"Двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна група, які мають встановити усі обставини цієї ДТП", - йдеться в повідомленні.

Серйозне #ДТП з постраждалими на вул. Бальзака, сталося сьогодні вночі. За попередніми даними, водій автомобіля #Hyundai, з невідомих причин, чи сплутав педалі або ще щось, в'язання їхав на літню терасу macdonald's, де сиділи люди. Двох людей шпиталізували з травмами різного ступеня тяжкості. На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна група, які і мають встановити всі обставини цієї ДТП Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 1 вересня 2020 р.

ДТП в Києві на Троєщині (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що у ДТП під Києвом арматура з вантажівки врізалася в авто, постраждала жінка.

Також повідомлялося, що п'яний іноземець зніс літнє кафе з людьми на Бессарабці.