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В Киеве авто само себя "угнало" и устроило ДТП (видео)

Киев, Суббота 21 ноября 2020 15:47
В Киеве авто само себя "угнало" и устроило ДТП (видео)
В Киеве авто без водителя устроило ДТП (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве случилось странное ДТП на проспекте Науки

В Киеве произошло очень странное ДТП. Автомобиль Ford сам прокатился по улице, пока не устроил аварию с припаркованными автомобилями. Всему виной невнимательный водитель, который не поставил машину на "ручник".

В патрульной полиции Киева рассказали, что они получили вызов об угоне автомобиля. Приблизительно в то же время на линию "102" поступило сообщение о ДТП в этом же районе.

Как оказалось, владелец припарковал автомобиль возле магазина на проспекте Науки. Но по возвращению машины на месте не оказалось. Мужчина забил тревогу и вызвал полицию по поводу угона.

На самом деле, нерадивый водитель забыл поставить свое транспортное средство на стояночный тормоз. В результате чего Ford отправился в самостоятельное путешествие по проспекту и попал в ДТП.

В этом странном ДТП пострадали, кроме самого Ford, еще две машины - Volkswagen и Alfa Romeo.

На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как авто само себя "угнало".

В Киеве авто без водителя устроило ДТП

Патрульные составили на водителя Ford протокол по ст.124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) КУоАП.

Ранее мы писали, что в Одессе произошло странное ДТП, которое чудесным образом спасло жизни пешеходов.

Также сообщалось, что появилось видео момента смертельного ДТП с таксистом, который влетел в остановку транспорта.

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