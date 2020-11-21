У Києві авто само себе "угнало" і влаштувало ДТП (відео)

У Києві авто без водія влаштувало ДТП (колаж: РБК-Україна)

В Києві сталася дивна ДТП на проспекті Науки

У Києві відбулося дуже дивне ДТП. Автомобіль Ford сам проїхався по вулиці, поки не влаштував аварію з припаркованими автомобілями. Всьому виною неуважний водій, який не поставив машину на "ручник".

В патрульній поліції Києва розповіли, що вони отримали дзвінок про викрадення автомобіля. Приблизно в той же час на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП в цьому ж районі.

Як виявилося, власник припаркував автомобіль біля магазину на проспекті Науки. Але по поверненню машини на місці не виявилося. Чоловік забив на сполох і викликав поліцію з приводу викрадення.

Насправді, недосвідчений водій забув поставити свій транспортний засіб на стоянкове гальмо. В результаті чого Ford вирушив у самостійну подорож по проспекту і потрапив у ДТП.

В цьому дивному ДТП постраждали, крім самого Ford, ще дві машини - Volkswagen і Alfa Romeo.

На опублікованих кадрах з камери відеоспостереження можна побачити, як авто сама себе "угнало".

У Києві авто без водія влаштувало ДТП

Патрульні склали на водія Ford протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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